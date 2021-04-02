Представитель ВОЗ оценил ситуацию с вакциной «Спутник V»

Исполнительный директор Европейского регионального офиса ВОЗ Робб Батлер прокомментировал ситуацию с российской вакциной «Спутник V».

«Спутник V», по имеющимся данным, кажется безопасной и эффективной вакциной. Она используется во многих государствах», — заявил он в интервью RT.

По его словам, в странах, которые не имеют доступа к другим вакцинам, «Спутник V» оказывает необходимую помощь.

Батлер считает, что в ближайшем будущем российскую вакцину «смогут использовать люди по всему миру».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Панама стала 59-й страной, одобрившей «Спутник V».

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V» для применения при чрезвычайных ситуациях.