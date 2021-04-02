Министр здравоохранения Черногории вакцинировалась «Спутником V»

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Сергей Белоус
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович в интервью RT заявила, что вакцинировалась «Спутником V».
Министр здравоохранения Черногории вакцинировалась «Спутником V»

«Я вакцинировалась «Спутником V» и считаю, что это надёжная, качественная, эффективная и безопасная вакцина. Это поистине серьёзный проект, для реализации которого потребовались колоссальные усилия множества высококлассных специалистов. Считаю, эта вакцина заслуживает большого уважения», — сказала Елена Боровинич-Бойович.

С 1 апреля Минздрав Черногории смягчил эпидемические меры в десяти городах страны.

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