Министр здравоохранения Черногории вакцинировалась «Спутником V»
- Елена Боровинич-Бойович привилась «Спутником V»
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«Я вакцинировалась «Спутником V» и считаю, что это надёжная, качественная, эффективная и безопасная вакцина. Это поистине серьёзный проект, для реализации которого потребовались колоссальные усилия множества высококлассных специалистов. Считаю, эта вакцина заслуживает большого уважения», — сказала Елена Боровинич-Бойович.
С 1 апреля Минздрав Черногории смягчил эпидемические меры в десяти городах страны.