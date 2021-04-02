Министр здравоохранения Черногории вакцинировалась «Спутником V»

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович в интервью RT заявила, что вакцинировалась «Спутником V».

«Я вакцинировалась «Спутником V» и считаю, что это надёжная, качественная, эффективная и безопасная вакцина. Это поистине серьёзный проект, для реализации которого потребовались колоссальные усилия множества высококлассных специалистов. Считаю, эта вакцина заслуживает большого уважения», — сказала Елена Боровинич-Бойович.

С 1 апреля Минздрав Черногории смягчил эпидемические меры в десяти городах страны.