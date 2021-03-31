Минздрав Черногории смягчил эпидемические меры в 10 городах

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Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович в эфире национального ТВ сообщила, что ведомство с 1 апреля смягчает эпидемические меры в десяти городах страны.
Минздрав Черногории смягчил эпидемические меры в 10 городах
  • Reuters

По словам министра, смягчаются ограничения, связанные с передвижением между муниципалитетами республики.

Как сообщает ТАСС, разрешена работа кафе и ресторанов на открытом воздухе в Подгорице, Баре, Колашине, Мойковце, Биело-Поле, Андриевице, Плевле, Беране, Ульцине и Центине.

За столиком могут сидеть не более двух человек при наличии безопасного расстояния между столами. По словам министра, смягчение мер будет действовать до 9 апреля.

Остаётся в силе запрет на междугороднее пассажирское сообщение с вечера пятницы до утра понедельника. Торговые центры также закрыты. 

Ранее власти Черногории разрешили въезжать в страну российским гражданам, имеющим сертификат о прохождении вакцинации препаратом «Спутник V».

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