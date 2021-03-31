Минздрав Черногории смягчил эпидемические меры в 10 городах
- Reuters
По словам министра, смягчаются ограничения, связанные с передвижением между муниципалитетами республики.
Как сообщает ТАСС, разрешена работа кафе и ресторанов на открытом воздухе в Подгорице, Баре, Колашине, Мойковце, Биело-Поле, Андриевице, Плевле, Беране, Ульцине и Центине.
За столиком могут сидеть не более двух человек при наличии безопасного расстояния между столами. По словам министра, смягчение мер будет действовать до 9 апреля.
Остаётся в силе запрет на междугороднее пассажирское сообщение с вечера пятницы до утра понедельника. Торговые центры также закрыты.
Ранее власти Черногории разрешили въезжать в страну российским гражданам, имеющим сертификат о прохождении вакцинации препаратом «Спутник V».