Черногория разрешила въезд россиянам с сертификатом о вакцинации

Власти Черногории разрешили въезжать в страну российским гражданам, имеющим сертификат о прохождении вакцинации препаратом «Спутник V».

Об этом в интервью РИА Новости сообщила госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

«Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутником V», — заявила она.

Отмечается, что подтверждение о вакцинации должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее чем за семь дней до приезда в Черногорию.

Джурович также рассказала, что не прошедшим вакцинацию нужна справка о результате ПЦР-теста, полученном не более чем за 48 часов до прибытия, либо справка о наличии антител.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович предложил запретить въезд в страну без ПЦР-теста на коронавирус.