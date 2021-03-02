Президент Черногории предложил запретить въезд без теста на COVID

Президент Черногории Мило Джуканович предложил запретить въезд в страну без ПЦР-теста на коронавирус.

«Необходимо срочное введение и энергичное применение адекватных эпидемиологических мер, эффективный и деятельный контроль за их соблюдением, закрытие границы для въезда в Черногорию без ПЦР-теста и ускорение иммунизации населения для защиты его здоровья», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что здоровье граждан находится в серьёзной опасности, и призвал государственные органы на всех уровнях, общественные субъекты и граждан вернуться к ответственному поведению, как во время первой волны эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Сербии ужесточат карантинные меры из-за ситуации с COVID-19.