Песков рассказал о высоком спросе на российскую вакцину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от коронавируса устойчиво высокий во многих странах мира.

Он прокомментировал ситуацию с закупками вакцины Словакией, отметив, что не знает нюансов.

Песков добавил, что в ЕС есть централизованное агентство, которое занимается закупками вакцин, а «с другой стороны — есть желание отдельных стран, не дожидаясь каких-то централизованных решений, на основе двусторонних контактов уже обговаривать возможные закупки».

«Есть устойчиво высокий спрос во многих и многих странах мира. Вот это то, что является такой достаточно очевидной реальностью и с чем мы сейчас работаем», — сказал представитель Кремля.

В начале марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины «Спутник V» в правящей коалиции.