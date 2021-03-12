Бывший премьер Словакии объяснил ситуацию со «Спутником V»

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Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что действующий словацкий премьер Игорь Матович закупкой российской вакцины «Спутник V» надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом в стране, но и повысить свой снижающийся рейтинг.

По словам Чарногурского, Матовича и его правительство критиковали за то, что они не справляются с ситуацией с коронавирусом.

«И тут Матович, ранее никоим образом не заподозренный в симпатиях к России, вдруг начинает расхваливать российскую вакцину «Спутник V», её эффективность и высокое качество производства, а потом заявляет и о необходимости ее закупки, несмотря на отсутствие регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА)», — приводит РИА Новости слова экс-премьера.

По его словам, «главу МИД Корчока сильно задело то, что премьер проигнорировал его при доставке вакцины».

Ранее стало известно, что главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины «Спутник V» в правящей коалиции. 

Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России, инициатором поставки был Матович. Это вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. 

Также сообщалось, что Словакия получила в подарок от Франции 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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