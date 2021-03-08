Словакия получила в подарок от Франции 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Короткая ссылка
Словакия получила от Франции в качестве дара 15 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

«Символический дар от Франции, 15 тыс. доз вакцины от AstraZeneca, был передан в воскресенье в городе Бойнице, завтра начнётся их развоз по всей республике. В понедельник мы начинаем делать прививки этой вакциной людям в возрасте 60—70 лет. Недавние исследования подтвердили, что эта вакцина снижает на четвертую неделю после первой прививки риск госпитализации на 94%. Именно в этом сейчас Словакия нуждается», — написал в Facebook премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Премьер выразил благодарность руководству Франции за этот дар, а также за активное содействие в получении вне очереди от ЕС 100 тыс. вакцин Pfizer/BioNTech.

Ранее сообщалось, что Словакия отправляет больных COVID-19 в ФРГ из-за нехватки мест в реанимации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить