Словакия отправляет больных COVID-19 в ФРГ из-за нехватки мест в реанимации
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Об этом сообщили ТАСС в Минздраве страны.
«В реанимации словацких больниц — 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19. Это максимальное количество за период пандемии. Мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось», — пояснили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, 6 марта Германия уже приняла двух больных коронавирусом из Словакии.
«Они размещены в одной из клиник города Дортмунда. Тяжёлые пациенты направляются также в Польшу. Они находятся в специализированной больнице города Горлице», — добавили в Минздраве.
Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович исключил возвращение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Россию.