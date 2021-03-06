Словакия отправляет больных COVID-19 в ФРГ из-за нехватки мест в реанимации

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Словакия в связи с отсутствием в стране мест в отделениях интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией направляет их в клиники Германии и Польши.
Словакия отправляет больных COVID-19 в ФРГ из-за нехватки мест в реанимации
  • Reuters

Об этом сообщили ТАСС в Минздраве страны. 

«В реанимации словацких больниц — 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19. Это максимальное количество за период пандемии. Мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось», — пояснили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, 6 марта Германия уже приняла двух больных коронавирусом из Словакии.

«Они размещены в одной из клиник города Дортмунда. Тяжёлые пациенты направляются также в Польшу. Они находятся в специализированной больнице города Горлице», — добавили в Минздраве.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович исключил возвращение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Россию.

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