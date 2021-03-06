В Словакии исключили возвращение «Спутника V» в Россию

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет возвращена в Россию, она нужна в Словакии, заявил премьер-министр страны Игорь Матович.

«Спутник» в Россию не возвращается», — написал Матович в своём Facebook.

По его словам, в стране было немало возмущения, когда в страну прибыл препарат.

Он уточнил, что разговоры прекратились после предложения российской стороны вернуть вакцины без санкций.

Ранее вице-премьер Словакии Вероника Ремишова и глава МИД республики Иван Корчок приветствовали начало экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).