В Словакии приветствовали начало экспертизы «Спутника V» в ЕС

Вице-премьер Словакии Вероника Ремишова и глава МИД республики Иван Корчок приветствовали начало экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

«Производитель вакцины «Спутник V» попросил начать процедуру предварительной оценки в ЕМА. Приветствую этот шаг», — написал Корчок в своём Facebook.

Он выразил надежду, что этому поспособствовала дискуссия в Словакии.

«Нам осталось лишь дождаться официального одобрения, и вакцину можно будет нормально использовать, как мы и говорили об этом с самого начала», — написала Ремишова на своей странице в Facebook.

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств приступили к последовательной экспертизе регистрационного досье вакцины «Спутник V».