Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье
- Reuters
«Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия», — написал он в Twitter.
Словацкий премьер добавил, что его страна уважает территориальную целостность Украины и международное право.
Ранее Матович во время интервью на радиостанции Rádio Expres в ответ на вопрос, что он «пообещал россиянам в обмен на препараты», ответил: «Закарпатскую Украину». После чего он добавил, что пошутил, и заверил, что перед ним стоит задача предоставить словакам безопасную вакцину.
МИД Украины потребовал от премьера Словакии извинений и вызвал временного поверенного в делах республики, которому выразили протест. Демарш также совершил посол Украины в Словакии Юрий Мушка.
Позднее МИД Словакии принёс извинения Украине за «неуместные высказывания» премьера о Закарпатье.