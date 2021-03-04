Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игор Матович извинился перед украинцами за свою шутку о том, что он «пообещал России Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса».

«Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия», — написал он в Twitter.

Словацкий премьер добавил, что его страна уважает территориальную целостность Украины и международное право.

Ранее Матович во время интервью на радиостанции Rádio Expres в ответ на вопрос, что он «пообещал россиянам в обмен на препараты», ответил: «Закарпатскую Украину». После чего он добавил, что пошутил, и заверил, что перед ним стоит задача предоставить словакам безопасную вакцину.

МИД Украины потребовал от премьера Словакии извинений и вызвал временного поверенного в делах республики, которому выразили протест. Демарш также совершил посол Украины в Словакии Юрий Мушка.

Позднее МИД Словакии принёс извинения Украине за «неуместные высказывания» премьера о Закарпатье.