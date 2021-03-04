МИД Словакии принёс извинения Украине за шутку премьера о Закарпатье

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принёс извинения Украине за шутку словацкого премьер-министра Игоря Матовича о том, что он «пообещал России Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса».

«Я сегодня общался со своим украинским партнёром, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, ведь всего несколько дней назад в Киеве у нас состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения», — написал Корчок в Facebook.

Словацкому премьеру во время интервью на радиостанции Rádio Expres был задан вопрос, что он «пообещал россиянам в обмен на препараты», на что политик ответил: «Закарпатскую Украину». После этого Матович сразу добавил, что пошутил, потому что существует мнение, будто договорённость с Россией якобы автоматически означает измену Словакии.

«Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал Матович и добавил, что перед ним стоит задача предоставить словакам безопасную вакцину.

На эту шутку отреагировал глава МИД Украины Кулеба. Он предложил Матовичу «обменять на несколько регионов Словакии». В Киеве потребовали официальных извинений от словацкого премьера.