Киев потребовал извинений от премьера Словакии за шутку о Закарпатье

МИД Украины потребовал извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за его шутку о том, что он «пообещал России Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса».

Как пишет Hromadske, словацкий премьер дал интервью радиостанции Radio Expres, во время которого ведущий спросил Матовича, что он «пообещал россиянам в обмен на препараты», на что политик ответил: «Закарпатскую Украину».

Сразу после этого премьер добавил, что пошутил. По его словам, существует мнение, что договорённость с Россией якобы автоматически означает измену Словакии.

«Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал Матович и добавил, что перед ним стоит задача предоставить словакам безопасную вакцину.

На эту шутку отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он предложил Матовичу «обменять на несколько регионов Словакии».

«Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — написал украинский министр в Twitter.

После этого в Киеве заявили, что в МИД был приглашён временный поверенный в делах Словацкой Республики на Украине Матуша Корбу, которому выразили протест.

«МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания», — заявили там.

Кроме того, демарш совершил посол Украины в Словакии Юрий Мушка.

1 марта сообщалось, что Словакия решила зарегистрировать на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».