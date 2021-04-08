Лавров отметил недовольство стран Европы долгой регистрацией «Спутника V» в ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгий процесс одобрения для использования в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызывает недовольство стран Европы.

«Мы хотим сотрудничать, и то, что так долго занимает процесс одобрения вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств, уже, вы видите, вызывает недовольство в Европе», — сказал он.

По словам министра, президент России Владимир Путин много раз в разговорах с европейскими лидерами, в том числе с председателями Евросовета Шарлем Мишелем, приводил конкретные данные о том, кто и в какой день направлял заявки на регистрацию, когда были направлены дополнительные документы.

Ранее глава комиссии по вакцинации ФРГ оценил данные о «Спутнике V».

7 апреля канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Спутник V» могут зарегистрировать в Вене на национальном уровне, если процесс одобрения на уровне Евросоюза продлится слишком долго.