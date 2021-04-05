Гинцбург объяснил, почему ЕС не пускает «Спутник V» на свой рынок

Директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург заявил, что Евросоюз не спешит допускать на свой рынок вакцину «Спутник V», опасаясь её качеств, благодаря которым она может составить серьёзную конкуренцию препаратам, продвигаемым в Европе.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — приводит РИА Новости его слова.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.

Ранее Гинцбург рассказал об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».