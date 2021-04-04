Гинцбург рассказал об эффективности вакцины «Спутник Лайт»

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Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Гинцбург рассказал об эффективности вакцины «Спутник Лайт»
  • РИА Новости

По его словам, препарат «Спутник Лайт» значительно снижает риск заболевания коронавирусной инфекцией.

«Есть вариант лайт, который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V». (Если его. — RT) использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией на 50%, а то и на 60%», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минздрав приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

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