Гинцбург рассказал об эффективности вакцины «Спутник Лайт»
- РИА Новости
По его словам, препарат «Спутник Лайт» значительно снижает риск заболевания коронавирусной инфекцией.
«Есть вариант лайт, который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V». (Если его. — RT) использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией на 50%, а то и на 60%», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минздрав приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».