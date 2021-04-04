Гинцбург рассказал об эффективности вакцины «Спутник Лайт»

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

По его словам, препарат «Спутник Лайт» значительно снижает риск заболевания коронавирусной инфекцией.

«Есть вариант лайт, который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V». (Если его. — RT) использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией на 50%, а то и на 60%», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минздрав приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».