Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

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Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
  • © РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

«Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Дата регистрации: 29.03.2021», — приводит данные реестра агентство.

Позднее РИА Новости исправило сообщение о регистрации вакцины, уточнив, что был зарегистрирован входящий номер обращения для рассмотрения вопроса о регистрации «Спутника Лайт».

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения разъяснили, что решение о регистрации будет принято после проведения экспертизы препарата.

«В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза её качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — заявили в министерстве.

22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний «Спутника Лайт».

Как отмечал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, формально вакцина практически готова к применению.

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