Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

«Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Дата регистрации: 29.03.2021», — приводит данные реестра агентство.

Позднее РИА Новости исправило сообщение о регистрации вакцины, уточнив, что был зарегистрирован входящий номер обращения для рассмотрения вопроса о регистрации «Спутника Лайт».

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения разъяснили, что решение о регистрации будет принято после проведения экспертизы препарата.

«В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза её качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — заявили в министерстве.

22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний «Спутника Лайт».

Как отмечал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, формально вакцина практически готова к применению.