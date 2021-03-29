Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
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«Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Дата регистрации: 29.03.2021», — приводит данные реестра агентство.
Позднее РИА Новости исправило сообщение о регистрации вакцины, уточнив, что был зарегистрирован входящий номер обращения для рассмотрения вопроса о регистрации «Спутника Лайт».
В свою очередь, в Министерстве здравоохранения разъяснили, что решение о регистрации будет принято после проведения экспертизы препарата.
«В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза её качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — заявили в министерстве.
22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний «Спутника Лайт».
Как отмечал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, формально вакцина практически готова к применению.