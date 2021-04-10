Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после прививки «Спутником V»

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после прививки «Спутником V»
  • © REUTERS/Pavel Mikheyev

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — цитирует его Интерфакс.

Гинцбург рассказал о планах в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых упал уровень антител.

«Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвёртые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», — объяснил он.

По словам Гинцбурга, такие исследования будут проводиться в течение года или полутора лет.

В декабре Гинцбург рассказал, что 92% вакцинированных «Спутником V» получают абсолютную защиту от коронавируса.

При этом пик иммунного ответа организма после вакцинации «Спутником V» приходится на 42-й день.

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