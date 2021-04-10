Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после прививки «Спутником V»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — цитирует его Интерфакс.

Гинцбург рассказал о планах в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых упал уровень антител.

«Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвёртые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», — объяснил он.

По словам Гинцбурга, такие исследования будут проводиться в течение года или полутора лет.

В декабре Гинцбург рассказал, что 92% вакцинированных «Спутником V» получают абсолютную защиту от коронавируса.

При этом пик иммунного ответа организма после вакцинации «Спутником V» приходится на 42-й день.