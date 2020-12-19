Гинцбург рассказал, когда вакцина может не дать защиты от коронавируса

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У людей с иммунодефицитом или в стрессовом состоянии во время вакцинации от коронавирусной инфекции могут не сформироваться защитные антитела и клетки памяти, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург рассказал, когда вакцина может не дать защиты от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

«Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует. Оставшиеся 5% — это те люди, которые по какой-то причине не ответили образованием антител и естественных клеток памяти на введение вакцинного препарата», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, это возможно, если «у человека исходное иммунодефицитное состояние» или если «в процессе вакцинации было стрессовое состояние».

Ранее стало известно, что пик иммунного ответа организма после вакцинации «Спутником V» приходится на 42-й день.

14 декабря эффективность вакцины «Спутник V» от COVID-19 подтвердилась на уровне 91,4%.

Гинцбург сообщил, что «Спутник V», вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет.

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