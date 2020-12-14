Стали известны сроки пика иммунного ответа на вакцинацию «Спутником V»

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Заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал о пике иммунного ответа организма после вакцинации «Спутником V».
Стали известны сроки пика иммунного ответа на вакцинацию «Спутником V»
  • © Maxim Shemetov
  • Reuters

«Эскалация развития иммунного ответа будет увеличиваться. Иммунный ответ будет становиться сильнее к 42-му дню, то есть пик иммунного ответа приходится как раз на 42-й день», — цитирует его ТАСС.

Денис Логунов добавил, что оценка эффективности вакцины 91,4% может быть пересмотрена в сторону увеличения при анализе результатов на 42-й день после введения первой дозы препарата.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» от COVID-19 подтвердилась на уровне 91,4%.

12 декабря глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V», вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет.

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