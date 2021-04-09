Первым компонентом «Спутника V» привили более 480 тысяч российских военных
- Reuters
Об этом говорится в бюллетене ведомства.
«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах России направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 482 тыс. военнослужащих», — отмечается в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что более 180 иностранных военные атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V».