Первым компонентом «Спутника V» привили более 480 тысяч российских военных

В Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 482 тыс. российских военных.

Об этом говорится в бюллетене ведомства.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах России направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 482 тыс. военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 180 иностранных военные атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V».