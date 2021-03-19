Минобороны заявило о вакцинации военных атташе из 34 стран «Спутником V»

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Более 180 иностранных военные атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны заявило о вакцинации военных атташе из 34 стран «Спутником V»
  • Reuters

«183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что прививку получили только те специалисты, кто ранее не болел коронавирусом и не имел противопоказаний.

Ранее в Минобороны заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 389 тыс. российских военных.

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