Свыше 106 млн тестов: в России за сутки выявлен 14 861 случай коронавируса

За прошедшие 24 часа в России зафиксирован 14 861 случай новой коронавирусной инфекции. За сутки 18 765 пациентов выздоровели, 502 — скончались. По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране проведено более 106,4 млн млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 637 223 человека. Эксперты предупреждают, что спад заболеваемости COVID-19 может оказаться временным, поскольку после потепления количество заражений может вырасти.

За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 подтверждён у 14 861 человека, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Днём ранее этот показатель составил 15 089 случаев.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 057 698 случаев коронавируса, 3 577 907 человек выздоровели, 79 696 — скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. За последние 24 часа 18 765 пациентов выздоровели. Вместе с тем зафиксировано 502 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране проведено более 106,4 млн млн тестов на коронавирус, в том числе 393 тыс. — за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 637 223 человека.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что с приходом тёплой погоды в России может начаться новый виток заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Баранова обратила внимание на то, что в России сейчас заболеваемость COVID-19 пошла на спад. При этом она выразила опасение, что речь идёт о временном явлении.

«Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, количество заражений увеличится», — приводит её слова РИА Новости.

Однако биолог считает, что пока люди могут «немного отдохнуть от вируса».

Наряду с этим Баранова рассказала, что некоторые люди, привитые от коронавирусной инфекции, могут быть бессимптомными распространителями коронавируса.

«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», — сказала она.

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Вакцина не гарантирует, что вирус будет отсутствовать в носоглотке, подчеркнула Баранова. По её словам, прививка «всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает лёгкое или бессимптомное течение болезни».

Баранова также полагает, что защитные маски необходимо носить не только в условиях пандемии коронавируса.

«В идеальном мире абсолютной безопасности масочный режим необходим всегда, даже без коронавируса. Ведь есть и обычные инфекции», — цитирует Баранову РИА Новости.

Она привела в пример то обстоятельство, что заболевание гриппом может также привести к летальному исходу. По словам биолога, из соображений общей безопасности «маски правильно носить всегда».

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, в свою очередь, полагает, что масочный режим может быть необходим до тех пор, пока не появятся данные о частоте повторных заражений коронавирусом и их последствиях.

Он отметил, что гарантий отсутствия повторного заражения нет. Он добавил, что информации на этот счёт мало, поскольку нет полной картины по первичным случаям.

«Мы знаем, что повторное заражение возможно, но мы не знаем, насколько это часто, потому что мы даже про первичные случаи, сколько людей у нас хотя бы один раз встречались с вирусом, знаем достаточно смутно. Повторные случаи отслеживать на порядок труднее, поэтому мы знаем, что они бывают, но не знаем, насколько часто, и пока мы эту информацию не получим, мы носим маски», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Лукашев рассказал, что лишь около 10-20% антител, вырабатываемых к любому вирусу, оказываются эффективны против него. Эксперт пояснил, что иммунная система вырабатывает «пул» антител, не зная, какие из них окажутся эффективнее.

«Однако большая часть из них не будет вируснейтрализующей. В некоторых случаях «лишние» антитела могут даже мешать — они могут не пускать вируснейтрализующие антитела к вирусу», — отметил он.

По его словам, антитела находятся в крови, а коронавирус, как минимум в первые дни после заражения, размножается на слизистых оболочках. Лукашев пояснил, что в этой связи антитела «не особенно препятствуют заражению и первичному размножению вируса».

Вместе с тем наличие антител может помочь организму справиться с инфекцией быстро и незаметно для человека или хотя бы снизить вероятность тяжёлого течения заболевания, сказал эксперт.

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса. Как рассказала главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, сейчас проводятся исследования, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, которые уже переболели. Вместе с тем она подтвердила, что вакцинированные лица переносят инфекцию в лёгкой форме.