ВОЗ заявила о случаях повторного заболевания новыми штаммами COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о случаях повторного заболевания новыми штаммами коронавируса, заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Сваминатан, проводятся исследования, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, которые уже сами переболели.

При этом среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит инфекцию в лёгкой форме, подчеркнула она.

Ранее в ВОЗ допустили появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID-19.