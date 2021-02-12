ВОЗ заявила о случаях повторного заболевания новыми штаммами COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о случаях повторного заболевания новыми штаммами коронавируса, заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.
ВОЗ заявила о случаях повторного заболевания новыми штаммами COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Сваминатан, проводятся исследования, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, которые уже сами переболели.

При этом среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит инфекцию в лёгкой форме, подчеркнула она.

Ранее в ВОЗ допустили появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID-19.

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