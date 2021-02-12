ВОЗ допускает появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID-19

В мире могут появиться штаммы коронавируса, которые будут менее восприимчивы к вакцинам от COVID-19. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, в таком случае разработчики смогут изменить вакцины.

«Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам. Но у нас уже есть база, и изменить вакцины будет возможно», — сказала она в интервью РБК.

Вуйнович отметила, что вирус мутирует и может поменять белок в любой момент.

«Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», — сообщила специалист.

Ранее Вуйнович заявила, что прошла вакцинацию от коронавируса российским препаратом.