ВОЗ допускает появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID-19
- © REUTERS/Jon Nazca
«Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам. Но у нас уже есть база, и изменить вакцины будет возможно», — сказала она в интервью РБК.
Вуйнович отметила, что вирус мутирует и может поменять белок в любой момент.
«Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», — сообщила специалист.
Ранее Вуйнович заявила, что прошла вакцинацию от коронавируса российским препаратом.