Представитель ВОЗ привилась российской вакциной от коронавируса
- © Chen Junxia/Xinhua
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«В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утверждённых на национальном уровне вакцин», — цитирует её ТАСС.
По словам Вуйнович, она чувствует себя хорошо.
Ранее в центре имени Гамалеи сообщили, что около 2 млн россиян привились вакциной «Спутник V».
Также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать всех граждан, которые этого захотят.