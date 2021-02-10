Представитель ВОЗ привилась российской вакциной от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что прошла вакцинацию от коронавируса российским препаратом.

«В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утверждённых на национальном уровне вакцин», — цитирует её ТАСС.

По словам Вуйнович, она чувствует себя хорошо.

Ранее в центре имени Гамалеи сообщили, что около 2 млн россиян привились вакциной «Спутник V».

Также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать всех граждан, которые этого захотят.