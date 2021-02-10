В центре имени Гамалеи назвали число привитых от коронавируса в России
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- РИА Новости
«Около 2,2 млн человек получило вакцину — это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек», — цитирует Интерфакс Логунова.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. По её словам, на сегодняшний день организовано 3655 пунктов вакцинации.
Также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать всех граждан, которые этого захотят.