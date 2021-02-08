Голикова назвала число пунктов вакцинации от COVID-19 в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

«На сегодняшний день организовано достаточно большое количество — 3655 — пунктов вакцинации. При этом я должна сказать, что количество пунктов зависит от объёма вакцины, поступающей в регионы», — сообщила Голикова.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать всех граждан, которые этого захотят.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.