Биолог заявила о возможности роста случаев коронавируса в России 

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что с приходом тёплой погоды в России может начаться подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Биолог заявила о возможности роста случаев коронавируса в России 
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

Баранова отметила, что в России сейчас заболеваемость COVID-19 пошла на спад. При этом она выразила опасение, что «это временное явление».

«Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — сказала она.

Также биолог считает, что пока люди могут «немного отдохнуть от вируса».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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