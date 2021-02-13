Биолог заявила о возможности роста случаев коронавируса в России 

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что с приходом тёплой погоды в России может начаться подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует РИА Новости.

Баранова отметила, что в России сейчас заболеваемость COVID-19 пошла на спад. При этом она выразила опасение, что «это временное явление».

«Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — сказала она.

Также биолог считает, что пока люди могут «немного отдохнуть от вируса».

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