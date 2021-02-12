Вирусолог рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново

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Вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.
Вирусолог рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Если человек после первой дозы вакцины, например, заболеет и будет болеть слишком долго, то может понадобиться проходить вакцинацию заново», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, перед повторной прививкой необходимо проконсультироваться с врачом, который определит, требуется ли первая доза вакцины снова.

По словам Малышева, заболевшим не стоит проходить вакцинацию.

«Вторую дозу можно ставить только спустя две недели после выздоровления», — считает он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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