Учёный заявила о возможности вакцинированных быть переносчиками вируса
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«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», — приводит её слова РИА Новости.
Баранова заявила, что вакцина не гарантирует, что вирус будет отсутствовать в носоглотке.
Биолог добавила, что прививка «всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает лёгкое или бессимптомное течение болезни».
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что правильно привитый от COVID-19 человек, у которого выработались нейтрализующие антитела, не может быть переносчиком вируса.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.