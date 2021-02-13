Учёный заявила о возможности вакцинированных быть переносчиками вируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что некоторые люди, привитые от коронавирусной инфекции, могут быть бессимптомными распространителями коронавируса.

«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», — приводит её слова РИА Новости.

Баранова заявила, что вакцина не гарантирует, что вирус будет отсутствовать в носоглотке.

Биолог добавила, что прививка «всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает лёгкое или бессимптомное течение болезни».

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что правильно привитый от COVID-19 человек, у которого выработались нейтрализующие антитела, не может быть переносчиком вируса.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.