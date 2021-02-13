Учёный заявила о возможности вакцинированных быть переносчиками вируса

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что некоторые люди, привитые от коронавирусной инфекции, могут быть бессимптомными распространителями коронавируса.
Учёный заявила о возможности вакцинированных быть переносчиками вируса
  • Reuters

«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», — приводит её слова РИА Новости.

Баранова заявила, что вакцина не гарантирует, что вирус будет отсутствовать в носоглотке.

Биолог добавила, что прививка «всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает лёгкое или бессимптомное течение болезни».

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что правильно привитый от COVID-19 человек, у которого выработались нейтрализующие антитела, не может быть переносчиком вируса.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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