Гинцбург: привитый от COVID-19 не может быть переносчиком вируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что правильно привитый от коронавируса человек, у которого выработались нейтрализующие антитела, не может быть переносчиком вируса.

«Привитый человек, если он правильно привит и у него образовались вируснейтрализующие антитела в определённом количестве, он не будет никогда переносчиком инфекции. Если он не ответил на вакцину по какой-то причине (это небольшая категория людей, обычно бывает 5—10%), то можно считать, что, хотя он и прививался, не стал привитым. Такой человек, безусловно, может быть переносчиком инфекции», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что все регионы России получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», которые были выпущены для гражданского оборота. Все препараты снабжены цифровой маркировкой.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 5,5 тыс. человек в Москве получили прививку от коронавируса.