«Ситуация стабильная на сложном уровне»: Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии у властей города планов вводить новые ограничения из-за COVID-19 в новогодние праздники. Он отметил, что никаких массовых мероприятий в эти дни не планируется, но в мэрии понимают, что жители города будут гулять по улицам. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом остаётся стабильной, но сложной. Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что до конца февраля поступит около 6,9 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Она также подробно остановилась на вопросе допустимости употребления алкоголя во время вакцинации.

В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дополнительных ограничений (в новогодние праздники. — RT) мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких специальных массовых мероприятий мы там устраивать не собираемся», — сообщил мэр.

При этом он заявил, что льготы на проезд, действие которых было приостановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пока не будут восстановлены, потому что «в любые праздники и будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу».

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, в России в течение суток выявили 27 927 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 569 126. В Москве выявлено 6730 новых случаев коронавируса. К настоящему моменту в городе известно о 671 948 случаях заболевания.

Собянин сообщил, что «количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остаётся стабильным».

«Поэтому можно сказать, что, в принципе, ситуация более или менее стабильная. Но стабильная на высоком, сложном, тяжёлом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает в напряжении», — заявил мэр.

При этом Собянин отметил, что «все её звенья выполняют свои функции: и скорая помощь, и амбулаторное звено, КТ-диагностика, ПЦР-диагностика, стационары».

«То есть мы с этой ситуацией справляемся», — добавил он.

Наряду с этим градоначальник упомянул о количестве вакцинированных от COVID-19 москвичей. По его словам, на вакцинацию уже записались более 20 тыс. человек.

«За этот период времени записались около 20 тыс. человек и больше 6 тыс. привились», — цитирует его ТАСС.

Мэр упомянул, что в Москве в ближайшие дни будет принято решение о расширении охвата вакцинацией от коронавируса.

По данным властей Подмосковья, прививку сделали уже более 6,5 тыс. жителей области. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«То, что совсем недавно казалось невозможным, — в действии. Вакцинация от коронавируса стартовала по всей стране. Подмосковье в числе первых регионов получило свыше 7 тыс. доз отечественной вакцины от COVID-19 — «Спутник V». Прививки сделали уже больше 6,5 тыс. человек», — говорится в заявлении.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в гражданский оборот до конца февраля поступит около 6,9 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V», — цитирует её ТАСС.

Добавим, что накануне были опубликованы предварительные данные исследования вакцины «Спутник V», которые показывают, что эффективность препарата после введения второй дозы составляет 96,2%.

Также Голикова сообщила, что на этой неделе в гражданский оборот поступит 7,8 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Вице-премьер также упомянула об употреблении алкоголя и вакцинации от COVID-19. По её словам, речь идёт об ограничении количества спиртного, а не о полном запрете.

«Я бы призвала наших коллег очень внимательно прислушиваться к той информации, официальной информации, которую мы даём и суть которой сводилась не к запрету — подчёркиваю, не к запрету, — а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», — цитирует Голикову РИА Новости.

Она посоветовала отказаться от спиртного за три дня до процедуры вакцинации и в течение трёх дней после прививки, поскольку это важно для формирования иммунитета.

Кроме того, вице-премьер попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей, а также ограничить поездки в регионы и страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

«Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднование близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где уровень заболеваемости COVID-19 находится на очень высоком уровне», — сказала Голикова.