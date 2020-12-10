В Москве каждый восьмой донор плазмы с антителами к коронавирусу сдал её по меньшей мере два раза

Среди 7,5 тыс. доноров плазмы в Москве 972 человека сдавали кровь неоднократно, так как антитела в организме человека после коронавирусной инфекции могут сохраняться несколько месяцев.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Более 70% таких доноров прошли процедуру дважды, 18,6% — трижды, 6,8% — четыре раза, остальные — пять и более раз.

Один из доноров сдал плазму крови после COVID-19 11 раз, и даже в 11-й раз в ней содержалось достаточное для лечения количество антител.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.