В Подмосковье назвали число вакцинированных от коронавируса

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Власти Московской области назвали число вакцинированных в регионе от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Подмосковье назвали число вакцинированных от коронавируса
  • AFP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва, прививку сделали уже более 6,5 тыс. человек.

«То, что совсем недавно казалось невозможным, — в действии. Вакцинация от коронавируса стартовала по всей стране. Подмосковье в числе первых регионов получило свыше 7 тыс. доз отечественной вакцины от COVID-19 — «Спутник V». Прививки сделали уже больше 6,5 тыс. человек», — говорится в заявлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько москвичей уже вакцинировались от коронавирусной инфекции СOVID-19.

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