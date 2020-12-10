В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что Москва, вероятно, вышла на фазу стабилизации по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург», — приводит РИА Новости слова Горелова.

Он отметил, что ключевой момент того, как прогрессирует инфекция, — это индекс распространения.

В Москве он составляет 0,81, в Санкт-Петербурге — больше 1. По словам Горелова, послабление ограничительных мероприятий возможно при показателе ниже 0,7.

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