В Москве рассказали, как записаться на прививку от коронавируса

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В Москве лицам, находящимся в зоне риска, стало проще записаться на вакцинацию против коронавируса.
В Москве рассказали, как записаться на прививку от коронавируса
  • © РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Среди доступных вариантов — запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.

В оперативном штабе отметили, что к группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.

«Сейчас в Москве начался важный этап: с конца прошлой недели мы запустили вакцинацию от коронавируса горожан из основных групп риска. Мы стараемся сделать так, чтобы этот процесс был максимально удобным для всех москвичей, которым сейчас доступна вакцинация. Жители столицы могут выбрать тот способ записи на вакцинацию, который им наиболее удобен», — прокомментировали в оперштабе.

В настоящее время в городе функционирует 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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