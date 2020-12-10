Безопасность вакцины «Спутник V» подтвердили в ходе экспертизы

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Безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердилась в ходе экспертизы, проведённой независимым комитетом по оценке клинических испытаний.
Безопасность вакцины «Спутник V» подтвердили в ходе экспертизы
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление академика РАН, научного руководителя Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко Рамила Хабриева.

Хабриев уточнил, что эффективность «Спутника V» после первого этапа прививки оценивается на уровне 69,3%, а после второго — на уровне 96,2%.

Независимый комитет состоит из медиков и учёных, компетентных в проведении таких оценок. Специалисты проверили методики клинических испытаний и их результаты.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявил, что вакцина «Спутник V» подверглась негативной информационной атаке в России и других странах по конкурентным или политическим причинам.

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