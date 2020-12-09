РФПИ заявил об информационной атаке на вакцину «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» подверглась негативной информационной атаке в России и других странах по конкурентным или политическим причинам. 
РФПИ заявил об информационной атаке на вакцину «Спутник V»
  • © РФПИ

«Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» стала объектом негативной информационной атаки в России и за рубежом по конкурентным или политическим причинам», — приводит сообщение ТАСС.

В фонде отметили, что одним из фактов публикации недостоверной информации стало распространение фейковых новостей о якобы высказанном намерении турецких властей отказаться от закупок «Спутника V».

Ранее СМИ передавали, что глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил об отказе Анкары закупать у Москвы вакцину от COVID-19 из-за якобы несоответствия препарата «надлежащей лабораторной практике».

В Кремле, комментируя эту информацию, подчеркнули, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины говорят о том, что она очень эффективная и надёжная.

Позднее Коджа сообщил, что Турция приступает к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса.

Он отметил, что если испытания пройдут успешно, то проблем с поставкой российской вакцины в Турцию не возникнет.

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