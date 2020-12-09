Турция проведёт испытания российской вакцины от коронавируса

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Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика приступает к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Турция проведёт испытания российской вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Для нас важно, чтобы произведённая в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (Надлежащей лабораторной практике). Мы начинаем эти испытания», — цитирует его ТАСС.

Коджа добавил, что если испытания пройдут успешно, то проблем с поставкой российской вакцины в Турцию не возникнет.

Ранее СМИ передавали, что глава турецкого Минздрава заявил об отказе Анкары закупать у Москвы вакцину от COVID-19. Коджа якобы заявлял, что вакцина «не соответствует надлежащей лабораторной практике».

В Кремле, комментируя заявления турецкого министра, заявили, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины говорят о том, что она очень эффективная и надёжная.

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