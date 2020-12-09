Турция проведёт испытания российской вакцины от коронавируса
- Reuters
«Для нас важно, чтобы произведённая в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (Надлежащей лабораторной практике). Мы начинаем эти испытания», — цитирует его ТАСС.
Коджа добавил, что если испытания пройдут успешно, то проблем с поставкой российской вакцины в Турцию не возникнет.
Ранее СМИ передавали, что глава турецкого Минздрава заявил об отказе Анкары закупать у Москвы вакцину от COVID-19. Коджа якобы заявлял, что вакцина «не соответствует надлежащей лабораторной практике».
В Кремле, комментируя заявления турецкого министра, заявили, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины говорят о том, что она очень эффективная и надёжная.