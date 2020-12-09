В Кремле прокомментировали сообщения об отказе Турции от «Спутника V»
- РИА Новости
«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надёжная вакцина», — сказал представитель Кремля РИА Новости.
Он выразил уверенность, что препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией.
Как информирует агентство, ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что Анкара не будет закупать у Москвы вакцину от COVID-19. Министр объяснил это тем, что она «не соответствует надлежащей лабораторной практике».