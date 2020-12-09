В Кремле прокомментировали сообщения об отказе Турции от «Спутника V»

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Результаты испытаний российской вакцины от коронавируса говорят о её эффективности и надёжности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения от отказе Турции от покупки «Спутника V».
В Кремле прокомментировали сообщения об отказе Турции от «Спутника V»
  • РИА Новости

«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надёжная вакцина», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Он выразил уверенность, что препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией.

Как информирует агентство, ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что Анкара не будет закупать у Москвы вакцину от COVID-19. Министр объяснил это тем, что она «не соответствует надлежащей лабораторной практике».

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