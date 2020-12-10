В Москве не планируют новых ограничений в новогодние праздники

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в столице не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники.
В Москве не планируют новых ограничений в новогодние праздники
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Дополнительных ограничений (в новогодние праздники. — RT) мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких специальных массовых мероприятий мы там устраивать не собираемся», — сообщил мэр.

При этом он заявил, что льготы на проезд, действие которых было приостановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пока не будут восстановлены, потому что «в любые праздники и будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу».

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, в России в течение суток выявили 27 927 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 569 126. 

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, депутат Госдумы III—V созывов Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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