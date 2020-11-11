До 25 января: правительству России предложили продлить новогодние каникулы в 2021 году

В правительство России направлено предложение продлить зимние каникулы на две недели (до 25 января) в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой в кабмин обратилась партия «Коммунисты России», представители которой также предлагают сохранить зарплату работающим гражданам на указанный период. По мнению авторов обращения, такая мера позволила бы замедлить распространение COVID-19 и выиграть время для массовой вакцинации населения. В Госдуме предложение назвали избыточным, напомнив, что власти регионов самостоятельно вводят необходимые ограничения, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. При этом в Федерации независимых профсоюзов России отметили, что предложение не связано с реальной ситуацией, которая может быть в стране после 10 января.

В России предложили на две недели продлить январские праздники в 2021 году в связи с ситуацией с распространением COVID-19. При этом предполагается, что заработная платы работающим гражданам на этот период будет сохранена. С соответствующей инициативой в правительство обратилась партия «Коммунисты России», сообщает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, такая мера может помочь замедлить распространение болезни, избежать переполнения стационаров и позволит выиграть время для массового вакцинирования россиян.

В партии выразили мнение, что реализовать подобное решение позволят выплаты из бюджета, а граждане смогут «провести больше времени со своими семьями... уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту».

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», — приводит агентство обращение главы партии Максима Сурайкина.

Комментируя эту инициативу, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова напомнила, что руководители российских регионов имеют право самостоятельно принимать решения об ограничительных мерах, исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном субъекте РФ.

«В этой связи предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне считаю избыточным», — высказалась депутат.

В свою очередь, первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский отметил, что подобная мера стала бы слишком чувствительной для экономики страны, поскольку она предполагает, что вся страна не будет работать фактически целый месяц.

«Я не думаю, что это выполнимо. Достаточно будет школьных каникул для того, чтобы сбить волну распространения коронавируса, разорвать коммуникационные цепочки между людьми», — заявил сенатор, напомнив о необходимости соблюдения уже введённых мер по борьбе с COVID-19.

По словам зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, озвученная инициатива лежит в области демагогии: «Предложение никак не связано с реальной ситуацией, которая может быть после 10 января в России».

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Напомним, 25 марта Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в целях борьбы с распространением коронавируса. Также президент предложил ряд социальных и экономических мер, призванных оказать поддержку населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Режим нерабочих дней дважды продлевался и был отменён с 12 мая.

Ситуация с коронавирусом в России

На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами Госдумы отметила, что, несмотря на рост заболеваемости, ситуация с распространением вируса в стране остается управляемой.

Она уточнила, что рост числа новых случаев COVID-19 регистрируется на фоне сезонного подъёма заражений ОРВИ и гриппом. Также глава ведомства отметила, что в России среднесуточный показатель заражений на 100 тыс. населения за прошедшую неделю в среднем составил 13, в то время как в Европе этот показатель превышает 40.

Попова добавила, что доля пациентов с тяжёлой формой течения коронавирусной инфекции в России не превышает 4%. Этот показатель не меняется с марта.

Введение обязательного масочного режима позволило стабилизировать ситуацию с коронавирусом в ряде регионов за две недели, заявила глава ведомства, отметив также эффективность таких мер, как ограничения для пожилых людей, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничение работы развлекательных заведений.

Вместе с тем она подчеркнула, что все противоэпидемические мероприятия в стране исполняются в полном объёме, а работа по контролю за их соблюдением в регионах была значительно усилена.

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«Главные государственные санитарные врачи, осознавая полностью свою ответственность, работают в штабах, организуют аналитику, эпиданализ оперативно-ретроспективный, готовя информационные материалы, необходимые для принятия управленческих решений губернаторами, и сегодня стоит задача максимально усилить контроль за исполнением этих решений в субъектах, что, безусловно, даёт свой эффект», — заключила она.

Инициативы в отношении новогодних праздников

Добавим, что за последний год в России было предложено несколько инициатив как по увеличению, так и по сокращению новогодних каникул.

Например, в июне председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году. По мнению сенатора, такое решение позволило бы компенсировать экономические потери России от введения весной 2020-го режима нерабочих дней. Сенатор обосновал это тем, что в конце марта многие работники были переведены на неполный рабочий день или на другой свободный график, при этом работодатели были обязаны выплачивать им зарплату даже «при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении».

В сентябре же Минтруд сообщил, что подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году, в котором предлагается сделать 31 декабря будущего года выходным днём. В ведомстве пояснили, что, так как в 2021-м несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается выходные 2 и 3 января (субботу и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря.