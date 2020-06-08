«Город возвращается к обычному ритму жизни»: Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня

В Москве с 9 июня отменяются режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также со вторника в городе заработают парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, службы каршеринга. Возобновление работы ресторанов и кафе планируется провести в два этапа — с 16 июня откроются летние веранды, а ещё через неделю — стационарные заведения общепита. Посещение бассейнов и фитнес-клубов станет возможным с 23 июня.

В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что Москва возвращается к обычному ритму жизни, и все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности — будут сняты до конца июня.

«Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — сообщил градоначальник.

Также с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Кроме того, в городе отменяются ограничения на работу каршеринга.

Возобновить свою деятельность смогут общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

С 16 июня начнут оказывать плановую помощь стоматологические клиники, смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Вновь откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. Также разрешается посещение спортивных мероприятий, но при условии заполнения трибун не более чем на 10%.

Собянин

Вместе с тем Собянин пояснил, что возобновление работы ресторанов и кафе планируется провести в два этапа.

«С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита», — заявил мэр.

В последнюю очередь, с 23 июня, будут отменены ограничения на работу спортивной индустрии. В городе вновь станет возможным посещение бассейнов, фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.

«И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», — добавил Сергей Собянин.

В то же время мэр подчеркнул, что вероятность заражения коронавирусом хотя и уменьшилась, но всё еще существует, в связи с чем необходимо контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии.

«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — чётко выполнять требования санитарных служб», — отметил градоначальник.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в целях борьбы с распространением коронавируса. Также глава государства предложил ряд социальных и экономических мер, призванных оказать поддержку населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Режим нерабочих дней дважды продлевался и был отменён 12 мая.

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«Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии», — сказал президент.

С 28 марта в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, салоны красоты, объекты розничной торговли и иные места массового скопления людей.

С 30 марта в Москве был введён обязательный режим самоизоляции граждан вне зависимости от возраста с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.

Покидать квартиру разрешалось в пяти случаях: для обращения за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу (при необходимости присутствовать на рабочем месте), для покупок в ближайшем магазине или аптеке, а также для того, чтобы выбросить мусор или выгулять домашних животных (не далее 100 метров от дома).

С 15 апреля в Москве для противодействия распространению COVID-19 был введёны цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.

В мае Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что введённые в России ограничения по борьбе с коронавирусом позволили сохранить тысячи жизней.

В свою очередь, 1 июня в ходе совещания с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия прошла острый этап ситуации с COVID-19. По её словам, с момента введения ограничительных мер по выявленным случаям «темп прироста снизился в 13 раз», а также в три раза уменьшился коэффициент распространения.