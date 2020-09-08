Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днём

Минтруд России подготовил проект о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому 31 декабря в следующем году будет выходным. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в 2021 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, а также с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

В конце прошлого года российский лидер Владимир Путин, говоря о возможности выходного 31 декабря, заявил, что это логично.

При этом он усомнился, «нужно ли это делать» в спешке, накануне Нового года.

В Минтруде заявили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на предшествующий календарный день не будет соответствовать Трудовому кодексу, но этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году.