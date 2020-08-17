В Минтруде объяснили невозможность выходного дня 31 декабря

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на предшествующий календарный день не будет соответствовать Трудовому кодексу, но этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году. Об этом говорится в ответе Минтруда депутату Госдумы Ярославу Нилову.

В своём Telegram-канале он опубликовал соответствующий ответ на запрос.

В нём говорится, что, согласно ст. 110 Трудового кодекса, продолжительность «еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов».

«Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день», — приводит РИА Новости текст документа.

В Минтруде отмечают, что перенос отдыха с 31 декабря 2020 года «на предшествующий выходной день» не будет соответствовать законодательству и нарушит требования 110-й статьи кодекса.

«При переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть», — добавили в ведомстве.

Как отметил Нилов, этот документ нужно понимать так, что в 2020 году «никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит».

«Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили «рабочим», — написал парламентарий в Telegram.

В конце прошлого года российский лидер Владимир Путин, говоря о возможности выходного 31 декабря, заявил, что это логично.

При этом он усомнился, «нужно ли это делать» в спешке, накануне Нового года.

Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал идею выходного 31 декабря.