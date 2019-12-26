Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, ещё и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — цитирует РИА Новости Фадеева.

По его словам, другая ситуация, если люди ему на это скажут: «Мы и так много работаем, а зарплата маленькая».

«Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону всё большего количества выходных — это неправильно», — добавил он.

Как сказал глава СПЧ, страну нужно «сдвигать в сторону экономического роста» и «заметного роста доходов», а не в сторону каникул.

Ранее губернаторы Якутии, Рязанской и Волгоградской областей подписали распоряжения о выходном дне 31 декабря.

Такие решения были также приняты властями Воронежской области, Бурятии, Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольского края.

19 декабря российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в стране.

По его словам, это логично. При этом он выразил сомнения в том, «можно ли и нужно ли это делать» в спешке, накануне Нового года.