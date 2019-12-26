Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
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«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, ещё и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — цитирует РИА Новости Фадеева.
По его словам, другая ситуация, если люди ему на это скажут: «Мы и так много работаем, а зарплата маленькая».
«Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону всё большего количества выходных — это неправильно», — добавил он.
Как сказал глава СПЧ, страну нужно «сдвигать в сторону экономического роста» и «заметного роста доходов», а не в сторону каникул.
Ранее губернаторы Якутии, Рязанской и Волгоградской областей подписали распоряжения о выходном дне 31 декабря.
Такие решения были также приняты властями Воронежской области, Бурятии, Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольского края.
19 декабря российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в стране.
По его словам, это логично. При этом он выразил сомнения в том, «можно ли и нужно ли это делать» в спешке, накануне Нового года.