В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих
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Соответствующий пост глава региона опубликовал во «ВКонтакте».
Отмечается, что вместе с этим 28 декабря станет рабочим днём.
«Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днём отдыха. А субботу, 28 декабря, — рабочим днём. Это касается тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах», — сказал он.
Уточняется, что соответствующее решение Гусев принял после подведения итогов опроса на данную тему на своей странице в соцсети.
«Я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным», — добавил он.
Ранее решение сделать 31 декабря выходным приняли власти Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольского края.
Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил последствия принятия закона о выходном дне 31 декабря.