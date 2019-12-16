В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.

Соответствующий пост глава региона опубликовал во «ВКонтакте».

Отмечается, что вместе с этим 28 декабря станет рабочим днём.

«Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днём отдыха. А субботу, 28 декабря, — рабочим днём. Это касается тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах», — сказал он.

Уточняется, что соответствующее решение Гусев принял после подведения итогов опроса на данную тему на своей странице в соцсети.

«Я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным», — добавил он.

Ранее решение сделать 31 декабря выходным приняли власти Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольского края.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил последствия принятия закона о выходном дне 31 декабря.