Власти Севастополя рекомендовали сделать 31 декабря выходным днём
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«В целях рационального использования рабочего времени рекомендовать работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории Севастополя, перенести выходной день в 2019 году с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря», — цитирует его Интерфакс.
Ранее власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской области и Ставропольского края объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.
Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, предполагающего сделать 31 декабря выходным днём.