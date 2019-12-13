Власти Севастополя рекомендовали сделать 31 декабря выходным днём

Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев предложил объявить выходным днём 31 декабря 2019 года, сделав субботу, 28 декабря, рабочей. Такое распоряжение он зачитал на заседании правительства города.

«В целях рационального использования рабочего времени рекомендовать работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории Севастополя, перенести выходной день в 2019 году с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря», — цитирует его Интерфакс.

Ранее власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской области и Ставропольского края объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, предполагающего сделать 31 декабря выходным днём.